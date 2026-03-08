Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (08.03.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (08.03.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (08.03.2026 - обедна) Прогноза за времето (08.03.2026 - обедна) 08 март 2026 12:56 До 15 градуса в Деня на жената Прогноза за времето (07.03.2026 - обедна) Приветлив уикенд с пролетно време Прогноза за времето (06.03.2026 - обедна) Прогноза за времето (06.03.2026 - сутрешна) Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Ралица Атанасова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Популярни личности поздравиха дамите по случай Деня на жената Георги Клисурски: Няма риск за доставките на горива заради конфликта в Иран Служебният финансов министър призова депутатите спешно да приемат закона за удължителния бюджет Какво знаем за двата дрона, които временно затвориха въздушното пространство на летище „Васил Левски“ - София Задържаха мъж за кражба на тротинетки и продажба на батериите им онлайн На бързи обороти: Монтана отбеляза 8 март с женско рали Любов и илюзия на една гара: Евридика оживява на сцената на Театър „Българска армия“ Задръствания от товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ Мелодията на обединението: Братя Аргирови за музиката, любовта и България Борисов: ГЕРБ ще подкрепи удължителния бюджет без промени Мъж загина при преход в района на Мальовица, друг пострада Заради конфликта в Близкия изток: Ще успеят ли сънародниците ни да се приберат у дома Проф. Сотир Марчев: Жените живеят по-дълго от мъжете, защото мозъкът им се препрограмира Сусамената каша става световен тренд за Деня на жената Велизар Шаламанов: До момента са изведени около 2600 човека от над 11 страни, където има риск от ракети и дронове Безплатен магазин помага на нуждаещи се във видинското село Арчар В мъжкия свят на оръжията: Зорница Георгиева – единствената жена-оръжейник в България Гранични полицаи подаряват рози на дамите на ГКПП „Капитан Андреево“ за 8 март Тодор Иванджиков: Наказанията за нерегламентирани дронове в летищни райони са нищожни До 15 градуса в Деня на жената Заради рокадите в МВР: Нови искри между политическите сили и служебната власт Седмица след ескалацията в Близкия изток: Цените на горивата у нас продължават да растат Янкулов кани юридическите общности и гражданския сектор на консултации за критерии за номинации за ключови постове в правосъдието Два дрона затвориха за кратко летището в София „Ничия земя“: На ринга с дрогата (ВИДЕО) Как живеят хората в село Круша след приемането на еврото Иван Иванов за договорите на МРРБ: Финансовата дисциплина във ведомството и в АПИ се спазваха по време на моя мандат Иван Анчев: Шефовете на главни дирекции на МВР не са натирени самоцелно и няма политически контекст Богдан Богданов: Не за пръв път управляващи "се измъкват по терлици" и обвиняват служебното правителство Димитър Ганев: Радев ще се държи дистанцирано по време на предизборната кампания МОСВ нареди да се почистят речните корита и деретата Спасиха 3 бебета катерички в Стара Загора Назначиха Таня Радуловска за заместник-министър на правосъдието Първи снимки на долетелия и тази година черен щъркел (СНИМКИ) Елитът на сноуборда подкрепи Малена Замфирова след тежкия инцидент в Чехия Лютиер остана без дом след пожар НС ще обсъжда осигуряването на горива за България заради кризата в Ормузкия проток Прогноза за времето (07.03.2026 - обедна) Колко струват цветята в навечерието на 8 март Протест и блокада заради високите сметки за ток в Силистра БСП утвърди листите си за предсрочните парламентарни избори Хижа "Петрохан" остава под полицейска охрана Борисов: Сменили са шефа на НАП, явно има огромно значение за честността на изборите Изкуство под небето: Творецът, който превърна селския си двор в галерия на открито Назначена е охрана на европрокурора Теодора Георгиева Нова европейска директива дава право на служителите да знаят колко получават колегите им История за доброто: Пенсионерка намери портмоне с 1000 евро и го върна на собственичката МВР отбелязва Международния ден в памет на загиналите полицейски служители ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА