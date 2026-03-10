Министърът на енергетиката Трайчо Трайков проведе среща с представители на Българската петролна и газова асоциация, на която бяха обсъдени процесите на международните енергийни пазари и отражението им върху цените на горивата в България.

Основна тема на разговора бяха колебанията на международните борси и необходимостта държавата да разполага с навременна и точна информация за състоянието на пазара. Според министъра в условията на динамична международна обстановка е важно институциите да имат ясна представа за наличните запаси, текущите доставки и начина, по който се формират цените на горивата.

По време на срещата представители на бизнеса са дали информация за използването на наличните резерви. Трайков е подчертал, че всички участници във веригата – от вносителите до рафинерията – имат ключова роля при формирането на крайната цена за потребителите. Той е отбелязал и очакването при реализирането на търговски печалби да бъде съобразяван интересът на гражданите.

От своя страна представители на петролния сектор са заявили готовност за по-тясно сътрудничество с държавата, за да се гарантира стабилност и предвидимост на пазара. Те са уверили, че компаниите не реализират спекулативни печалби.

В края на срещата и двете страни са се обединили около мнението, че усложнената международна ситуация изисква внимателна координация на действията, така че да не се създават сътресения на пазара. Беше изразена готовност за продължаване на активния диалог и обмен на информация.

Редактор: Цветина Петкова