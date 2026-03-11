Днес времето в България ще бъде предимно слънчево. Атмосферното налягане постепенно се понижава, но остава по-високо от обичайното за март.

В ранните часове на деня на отделни места в Източна България ще се наблюдава намалена видимост и ниска облачност, които постепенно ще се разсейват. Още преди обяд облачността там ще намалее и видимостта ще се подобри. През деня в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, а в източните райони ще има временни увеличения на високата облачност.

В очакване на пролетта: Настъпва период със слънчево време

Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса, като в София ще бъдат около минус 1 градус. През деня температурите ще се повишат и максималните ще достигнат между 13 и 18 градуса. По Черноморието ще остане по-хладно – между 8 и 11 градуса, а в столицата се очакват около 15 градуса.

В планините също ще преобладава слънчево време. По-значителна висока облачност се очаква главно над източните части на Стара планина, както и над Странджа и Сакар. Вятърът там ще бъде слаб от изток-югоизток, а по най-високите върхове – до умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието сутринта на места ще има ниска облачност и намалена видимост, но през по-голямата част от деня времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 8 и 11 градуса, температурата на морската вода е между 6 и 8 градуса, а вълнението на морето – около 3 бала.

Според данните на НИМХ в планинските курорти също ще бъде предимно слънчево. На Черни връх над София сутрешната температура е около минус 7 градуса, а през деня температурите ще се повишат при снежна покривка от около 124 сантиметра. В Банско температурите са в интервала между минус 2 и 13 градуса. Условията за зимни спортове са чудесни и в Пампорово, където сутрешните температури са близо до минус 3, а през деня ще достигнат 9 градуса. В най-стария курорт в България и на Балканите – Боровец, живакът ще достигне 10 градуса.

Навсякъде в планините условията са подходящи за туризъм и зимни спортове.

Редактор: Мария Барабашка