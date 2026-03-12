Новородените малки лъвчета в старозагорския зоопарк ще носят имената Имани, Макена и Заир. Това съобщиха от пресцентъра на община Стара Загора. Оттам допълват, че имената са избрани от екипа на зоопарка и носят силна символика, вдъхновена от африканската култура.

Женското лъвче ще носи името Имани, което означава „вяра“. Едното от мъжките лъвчета ще се казва Макена, което в превод значи „възхитителен“, а второто мъжко лъвче получи името Заир, което означава „река“.

„Името е за цял живот – то носи символика и значение, които отразяват характера и силата на вида“, посочи ръководителят на зоопарка д-р Найден Илинов, цитиран от кореспондента на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Припомняме, че бебетата се родиха в края на януари, но едва в началото на март майка им Елза започна да ги изкарва пред посетителите. Родители на малките лъвчета са младата двойка Елза и Лео. Те станаха обитатели на старозагорския зоопарк през септември миналата година, като пристигнаха от Словакия и бързо се адаптираха към новата си среда.

Редактор: Дарина Методиева