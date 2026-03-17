Днес служебният министър на културата Найден Тодоров ще даде пресконференция на тема „Сценичните изкуства”. Припомням ви, че това се случва на фона на протест на музикантите от БНР и закани за затваряне на вратите на едни от най-големите държавни театри.

Преди дни музикантите и министърът на културата седнаха на една маса, за да намерят решение за това как заплащането им да бъде справедливо. Те се обединиха около промяна в Закона за радиото и телевизията и приравняването на статута им на културни институти, като например опери и филхармонии.

