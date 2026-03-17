Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" днес внася сигнал до Европейската прокуратура (EPPO) във връзка с твърдението на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски, че “една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове и, че в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост”. Това посочва в позиция до медиите лидерът на партията Делян Пеевски.

"Призоваваме служебният министър Околийски да назове имената на олигарсите, а не да внася тревога в обществото, боравейки с полуистини и недоизказани обстоятелства, само за да демонстрира някаква съмнителна политическа активност. Имената на олигарсите трябва да бъдат назовани и осветени", категоричен е Пеевски.

Според него към подобни негативни явления трябва да има нулева толерантност.

