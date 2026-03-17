На 87 години почина легендата на кукления театър Слава Рачева, съобщиха от Съюза на артистите в България. С нея си отиде цяла епоха, изпълнена с магията на детството, добротата и онзи незабравим глас, който десетилетия наред ни пожелаваше „Лека нощ“, пишат от съюза.

Слава Рачева посвещава живота си на изкуството – от Хора на софийските девойки до голямата сцена на Столичния куклен театър. Макар да завършва актьорско майсторство в класа на проф. Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание докрай остават куклите и децата, се посочва в публикацията.

Отиде си великата Стоянка Мутафова

Слава Рачева е родена на 23 април 1938 г. в София. Има над 130 роли в радиопредавания и пиеси. От 1961 г. разказва приказките в детското телевизионно предаване на Българската национална телевизия "Педя човек-лакът брада". Директор e на Кукления театър в София (1992-1997 г.). Удостоена е със званието "Заслужил артист" (1983). Носителка e на орден "Св. св. Кирил и Методий" за значимите ѝ заслуги за развитието на културата и изкуството (4 юни 2009).

