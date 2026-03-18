Мисля, че беше крайно време такава промяна в Закона за социално подпомагане да се приеме, защото тези добавки не са част от пенсията и нямат връзка със стаж или осигурителен доход. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката и социалната политика Лидия Шулева в „Интервюто на NOVA”.

По думите ѝ промените, с които празничните добавки ще бъдат регламентирани в закона, са стъпка в правилната посока. Шулева посочи, че хората на социални помощи, многодетните семейства и младежите в социални институции също трябва да получат от добавките. „Освен пенсионерите има друга голяма група хора, които трябва да бъдат подпомагани по време на празници. Средствата вече няма да се взимат от Пенсионния фонд, а ще бъдат определени със Закона за държавния бюджет в бюджета на социалното министерство, където им е мястото”, подчерта тя.

Бившият вицепремиер предупреди за сериозен натиск върху публичните финанси и допълни, че социалните помощи не са включени в този дял. „60% от бюджета отива за заплати в обществения сектор и пенсии”, посочи тя.

Според нея основният проблем е структурен. „Проблемът, който назрява, е свързан с много големия размер на публичния сектор, който е непропорционален с населението и с развитието на електронното управление”, коментира Шулева.

Тя посочи и разликата в заплащането и предупреди, че това води до недостиг на кадри в ключови икономически сектори. „Заплатите в обществения сектор са по-високи от тези в частния, а при държавни служители, МВР и съдебната система разликата достига до 40%”, каза бившият вицепремиер.

Шулева коментира още и необходимите промени, които трябва да се направят. „Крайно време е да се предприемат мерки и да се направи реален преглед на държавния апарат. Това са структурни реформи - трудни, но необходими”, подчерта тя.

