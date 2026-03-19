До края на март времето ще остане в настоящата по-динамична фаза. В резултат на преминаващ южно от страната ни циклон, оставащите дни от седмицата ще бъдат ветровити, с променлива, по-често значителна облачност. Валежите няма да са повсеместни, а с локален обхват.

В четвъртък ще превали дъжд в южната половина на България. Високо в планините – сняг. В петък дъжд ще има и в някои райони на Северна България. На изолирани места в Предбалкана, от двете страни на Стара планина и в някои котловини на Западна България е възможно да прехвърчи символичен сняг.

С какво време ще изпратим март

Сутрешните температури през двата дни ще са около и малко над нулата, а следобедните – между 7 и 12 градуса, като малко по-топло ще бъде в крайния Югозапад.

Предстоящите почивни дни ще останат облачни. Валежи от дъжд с по-голяма вероятност ще има в неделя – в Източна България и по планините. С падането на температурите в късните часове на по-голяма надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Температурите ще се запазят в посочения за предните дни диапазон.