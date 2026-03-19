Мъж на 53 години влиза в затвора за пет години, след като беше признат за виновен за измама в София. Присъдата, наложена от Софийския районен съд, е заради престъпление, извършено в условията на опасен рецидив, съобщиха от прокуратурата.

Измамата е реализирана в периода между юли и август 2022 г. Обвиняемият П.Л. успял да заблуди жена на име Л.М., че представляваното от нея дружество е кандидатствало и вече е одобрено за финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

Схема с имоти за над 116 000 лв.: 8 години затвор за жена, измамила 82-годишна пенсионерка

За да бъде „придвижен” проектът, мъжът първо поискал 4000 лева – сума, която представил като такса към Министерството на земеделието и храните. Малко по-късно той поискал още 53 000 лева под претекст, че парите са необходими за „самоучастие” по одобрения проект.

Жертвата предала общата сума от 57 000 лева, след което разбрала, че е станала жертва на измама и сигнализирала властите.

В хода на разследването са разпитани свидетели и са изготвени експертизи, които потвърждават, че 53-годишният мъж е автор на престъплението. Съдът отчете факта, че П.Л. вече е бил осъждан на лишаване от свобода за сходни деяния, което квалифицира случая като опасен рецидив.

Освен ефективното наказание от 5 години затвор, съдът определи обвиняемият да изтърпи присъдата си при първоначален „строг” режим.

Решението на Софийския районен съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

