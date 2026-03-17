35-годишна жена получи ефективна присъда от 8 години при строг режим измамила със 116 600 лева възрастна жена, посочват от държавното обвинение.

На 18 септември 2017 година пенсионерката подписала нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот в София. Така обвиняемата прехвърлила собственост върху малолетната си дъщеря. По този начин на възрастната жена била причинена имотна вреда в размер на 70 600 лева, съобщават от прокуратурата.

На 10 декември 2018 година обвиняемата отново накарала възрастната жена да подпише пълномощно, заверено от нотариус, което ѝ дало правото да се разпорежда с имот в ж.к. „Люлин“. С това причинила имотна вреда на пенсионерката за 46 000 лева.

По случая е водено разследване на серия от измами. След разпит на свидетели и направени експертизи е доказано, че обвиняемата е автор на деянията, посочват от прокуратурата.

Редактор: Станимира Шикова