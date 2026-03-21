До края на март времето ще остане под влияние на преминаващи средиземноморски циклони с облаци и валежи от дъжд, а на по-голяма надморска височина – и от сняг. Динамичният период ще обхване и първите дни на април.

Първите почивни дни след началото на астрономическата пролет ще са преобладаващо облачни. В събота ще е ветровито със студени северни пориви, по-осезаеми в Източна България. Валежи преди обяд ще има в крайморските области, а в по-късните часове, през нощта и в неделя – на повече места в Северна и Източна България.

Нов циклон в края на март: Има ли опасност от наводнения

Температурите в ранните часове и през двата дни ще са от 0 до 5-6 градуса, като в котловините на Западна България ще паднат и под нулата. Следобед в събота термометърът ще се движи между 8 и 13 градуса, а в неделя стойностите ще са с градус-два по-ниски.

Повечето дни от последната пълна седмица на март ще са преобладаващо облачни. В началото на периода ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Към сряда, в тъмните и по-студени часове, е възможно границата на снеговалежа да се спусне и към по-ниските предпланински райони в западната половина на страната.

С голяма вероятност в четвъртък облаците ще се разкъсат временно и ще има повече слънце. Но веднага след това, още в петък, ранните прогнози допускат преминаване на студен атмосферен фронт с интензивни валежи от дъжд и сняг, както и гръмотевични процеси в Източна България с риск от дребна градушка.

Температурите ще са по-ниски в началото на предстоящата седмица, като ще се повишат около средата на периода до стойности между 10 и 15-16 градуса. С преминаването на студения фронт обаче те отново ще се върнат към нива, близки до зимните.