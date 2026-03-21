В село Конаре, община Гурково, се проведе фестивалът на самардалата, където бе представен най-дългият хляб в България – 10 метра. Той е направен по специална конарска рецепта с ароматната подправка, известна като „зеленото злато” на района.

Самардалата е див чесън, който се превръща във вкусна подправка след третата година от засаждането си. Процесът на приготвяне изисква листата да се сушат на сянка, като всеки ден се разбъркват и причукват, за да се получи фина сол с наситен зелен цвят. За да запази цвета си, тя задължително трябва да се съхранява на тъмно и в хладилник.

Сълзи и вкус – тайната на самардала (ВИДЕО)

Жителите на Конаре споделят, че подправката е подходяща за варени картофи, яйца и агнешко месо. „Самардалата е лицето на нашето село”, посочват местните жени, които по време на подготовката често плачат заради лютивината на растението, но както казват те – „за хубаво”.

Празникът бе съпътстван от народни песни, посветени на самардалата, и избор на първата „Царица Самардала”. Титлата спечели Денислава, която сподели, че подправката е неизменна част от трапезата на всяко семейство в селото. „Почти не сядаме на масата без самардалова сол”, допълват жителите на Конаре.