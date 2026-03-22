С облачно време и валежи посрещаме последния ден на седмицата. С прекъсвания ще вали дъжд в почти цялата страна, а в северната половина – на повече места и по-продължително. Сняг се очаква да падне високо в планините на Западна и Централна България. В топлите часове термометрите ще се движат между 5 и 10 градуса, до 13–14 в крайния Югозапад, където са възможни кратки разкъсвания на облаците.

Последната пълна мартенска седмица ще започне със сходна облачна обстановка – и в понеделник, и във вторник ще има кратки валежи от дъжд, тук-там в Източна България временно по-интензивни. В средния и високия планински пояс ще вали сняг. Температурите сутрин ще са около и над нулата, а следобед – между 8 и 13 градуса в понеделник и от 10 до 15 във вторник.

Облаци и дъжд в началото на пролетта

В средата на седмицата облачността ще се разкъса, а валежите временно ще спрат. Температурите ще се повишат и към четвъртък ще са от 13 до 18 градуса. Веднага след това обаче, още в петък, страната ни ще попадне в обхвата на циклон. По преминаващия фронт ще има интензивни дъждове с гръмотевични процеси. С нахлуването на студен въздух в по-високата част на Западна България – планините и някои предпланински райони – дъждът ще премине в сняг.

Температурите ще се понижат, но без драстични и продължителни студове. Сутрините на 28–30 март термометрите ще показват от 0 до 5 градуса, в котловините на Западна България – от 0 до минус 3, минус 4 градуса. Следобедите ще са с температури между 7 и 12 градуса.

С временни прекъсвания динамичната обстановка ще продължи в последните дни на март и в първите на април. В резултат на преминаващи циклони облачността често ще е значителна, с валежи от дъжд и сняг.