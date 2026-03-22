Това отчитат от Комисията по стоковите борси и тържищата
Поскъпване на повечето продукти на едро отчитат за тази седмица от Комисията по стоковите борси и тържищата.
Въпреки че при някои продукти - като краставици, сирене и кашкавал се наблюдава лек спад, при основни групи храни има осезаем ръст. Най-висок е при ябълките, доматите и бананите, при които скокът е съответно с над 19 до 11 на сто.
Седмици преди Великден: Ще има ли дефицит или поскъпване на яйца и други продукти за празничната трапеза
С 6 до девет процента са се увеличили цените на лука, чушките, зелето и ориза. А с още около пет на сто нарастват лимоните, фасулът и лещата. Минимално е поскъпването при пилешкото и яйцата.
