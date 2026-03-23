Комисията за защита на потребителите се самосезира във връзка с публикации в социалните мрежи и медиите за значително увеличение на таксата за обучение в частно езиково училище в София. В тази връзка инспектори от КЗП извършиха проверка на място и изискаха от ръководството на учебното заведение подробна информация относно посочените обстоятелства, както и доказателства за наличието на обективни икономически фактори, които биха обосновали увеличението.

На ръководството на училището е предоставен срок от пет работни дни за представяне на изисканите документи. В случай, че бъде установено икономически необосновано повишение на таксата, ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение и ще бъдат предприети действия за налагане на имуществена санкция. При евентуално наличие на нарушение Законът за въвеждане на еврото на Република България предвижда санкции в размер до 50 000 евро.

КЗП напомня, че в периода на двойно обозначаване на цените – от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. – е забранено увеличаването на цените на стоки и услуги, освен ако това не е обосновано от обективни икономически фактори.

Припомняме, че за случая разказахме в "Събуди се" по NOVA . От репортажа стана ясно, че частното училище в София е прекратило договорите на двама шестокласници в средата на учебната година, след като родителите им изразили недоволство от увеличение на таксите. Случаят предизвика сериозни реакции, тъй като децата били принудени спешно да търсят ново учебно заведение. Родителите са сезирали няколко институции, сред които Комисията за защита на личните данни, Агенцията за закрила на детето, Регионалното управление на образованието и Министерството на образованието.

Редактор: Дарина Методиева