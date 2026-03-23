Тонове храна с неясен прозиход са били пускани в търговската мрежа от разкрития незаконен склад в Хасково. Това съобщи в Пловдив служебният министър на земеделието Иван Христанов. По думите му висш служител от Агенцията за безопасност на храните е направил опит да възпрепятства разкриването на незаконния склад.

„Видяхме конкретно лице, което се опита да възпрепятства проверката, първо бавейки самата заповед за проверката и после изтъквайки лични причини да бави служебните автомобили на БАБХ, които тръгваха от София към Хасково. Длъжностно лице на най-високо ниво. Днес подаваме към премиера документите, за да бъде отстранен въпросният служител и в същото време ще подадем сигнал към полицията, за да установим дали има повлияно поведение. Няма как да споделям сега имена”, заяви Христанов.

Тонове храна с неясен произход: Разследват хладилен склад в Хасково

По-рано миналата седмица собствениците са били установени, а сигнал е подаден към Прокуратурата. Складовете са запечатани.

Редактор: Никола Тунев