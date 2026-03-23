Защо е важно да има активен диалог между училищата, бизнеса, институциите и гражданските организации
Ръководителите на училища трябва да имат възможност да мислят стратегически и да излизат извън рамките на ежедневната администрация. Около тази теза се обединиха гостите в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS, където бяха обсъдени връзките между образованието, бизнеса и обществото.
Старши специалистът „Стратегически партньорства“ във Фондация „Заедно в час“ Гергана Ефремова подчерта, че лидерите в образованието имат нужда от пространство за обмен на идеи и дългосрочна визия. По думите ѝ именно подобни срещи между директори създават условия за развитие, което надхвърля административните задължения.
Ефремова акцентира и върху необходимостта от по-тясно сътрудничество между различните сектори. Според нея устойчивите резултати в образованието могат да бъдат постигнати само чрез активен диалог между училищата, бизнеса, институциите и гражданските организации. Като пример тя посочи програмите за ролеви модели, чрез които успешни професионалисти посещават класните стаи и споделят личния си опит с учениците.
Как се променя училището на бъдещето, за да създаде реални способности?
„Търсим съмишленици и искаме да покажем колко важна е човешката инвестиция в образованието“, отбеляза тя. По думите ѝ приносът към училището не се изчерпва с финансовата подкрепа, а включва знания, време и личен пример.
От своя страна Съби Ангелов, директор на отдел за софтуерна разработка в технологична компания, заяви, че бизнесът също има отговорност към обществото. Според него компаниите трябва да мислят отвъд печалбата и да инвестират в средата, в която се развиват. „Всеки от нас трябва да започне да връща на обществото“, посочи Ангелов. Той допълни, че участието на представители на бизнеса в образователни инициативи – чрез лекции и споделяне на реален опит – помага на младите хора да се ориентират по-добре в професионалния свят.
Ангелов обърна внимание и на лидерството в училищната среда. По думите му директорите трябва да се грижат за работната атмосфера и да осъзнават, че преумората сред преподавателите води до по-ниска ефективност и липса на иновативни идеи.
Целия разговор гледайте във видеото.
