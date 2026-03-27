Окръжната прокуратура на Варна предаде на съд двама мъже с обвинения за причиняване на смърт на девет души в дом за възрастни хора в село Рояк поради немарливо изпълнение на строителни дейности.

Беше внесен обвинителен акт заради пожара, възникнал през ноември 2021 година. 66-годишният собственик и управител на строителната фирма, изпълнила проекта за реконструкция на дома, и 58-годишният управител на фирмата, ангажирана за строителния надзор на обекта, ще бъдат съдени за причинена смърт.

Сградата, в която се помещавал домът за възрастни хора, първоначално имала друго предназначение - къща за гости. Собственикът ѝ решил да я преустрои и за целта започнал подготовка на съответните документи. През 2019 година е получено и разрешително за строеж. През март същата година собственикът на сградата сключил договор с фирма за извършване на консултантски услуги и строителен надзор с единия от обвиняемите, а след това и с фирмата на другия.

Строителните дейности започнали през май 2019 година и приключили през юли с изготвянето на Акт 15. През този период единият отговарял за строителните дейности, а другият - за упражняване на надзор върху строителните дейности.

Двамата допуснали редица отклонения от предварително зададените в проекта изисквания. Вложени били материали с по-ниско качество, които не били пожароустойчиви, а електрическата инсталация и част от конструкцията не отговаряли на заложеното в проекта.

Обектът започнал да функционира като дом за възрастни хора на 1 август 2019 година.

Трагичният инцидент възникна малко преди 18:00 часа на 22 ноември 2021 година. Служителите, които били на смяна, установили, че на третия етаж в сградата е задимено и подали сигнал на телефон 112. Незабавно започнали да извеждат обитателите на дома. Пожарът се разраствал бързо и помещенията бързо започнали да се задимяват.

В рамките на 20 минути всички обитатели на дома за възрастни били изведени, а пожарът бил потушен за около 30 минути. Въпреки усилията на пожарникарите, служителите в дома и на доброволци от селото, притекли се на помощ, девет души от дома загинали. Според резултатите от съдебно-медицински експертизи причината за смъртта на всички била натравяне с въглероден диоксид, довело до остра дихателна недостатъчност.

В хода на разследването на причините за пожара били назначени няколко пожаро-технически експертизи. Заключенията им са, че огънят тръгнал след възникнало високо преходно съпротивление, довело до късо съединение и запалване на изолация на електрически кабели. Впоследствие преминало върху дървена греда, а след това и върху други вещи като дрехи, одеяла и санитарни материали.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд. Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да получат ефективна присъда от три до десет години.

