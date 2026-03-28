България отново ще се включи в световната инициатива „Часът на Земята“. Точно в 20:30 милиони хора по целия свят ще изгасят символично осветлението си за един час, за да насочат вниманието към спешната нужда от опазване на Земята.

Затова от Световния фонд за природата в България и Столична община организираха доброволческа акция.

Акцентът на инициативата тази година е създаване на „Най-големия час за Земята“, с призив за конкретни действия за опазване на околната среда.

За това и от сутринта доброволци почистваха бреговете на река Какач в Северния парк от битови отпадъци. Целта беше да се намали натискът върху природата, както и да се покаже грижа за опазването на българските реки.

На място бяха осигурени чували и ръкавици за участниците. Освен обемни отпадъци – включително надуваем басейн и метална част от автомобил - само до обяд десетките доброволци събират и 100 чувала с боклуци и то само от реката, на която е поставен акцентът на „Часа на Земята” тази година.

„В други държави по света толкова много живот кипи около тези реки. При нас хората си изхвърлят килимите в тях. Много ни се иска подобни инициативи да покажат, че мястото на тези отпадъци не е в реката. Че реката ни дава вода, необходима за ежедневните ни нужди и нашето съществуване”, заяви Калина Бояджиева, експерт "Кампании", WWF България.



Затова в чистенето днес се включи и германският посланик у нас Ирене Мария Планк.



„Правейки го, осъзнаваш колко много боклук произвеждаме всички ние. Колко важно е управлението на отпадъците в града. И мисля, че това е голяма тема и за София. Затова искаме да подкрепим столицата да има най-доброто управление на отпадъците. Освен това можеш да видиш най-невероятните неща, които хората изхвърлят. Честно казано, има и нещо забавно в това”, твърди Ирене Мария Планк, посланик на Федерална република Германия в България.



Освен в Северния парк пролетно почистване имаше и на още 40 локации в София. Граждани, доброволци и организации се включиха в почистване и на парка „Заимов”.

Двадесетото издание на Часа на Земята е само две седмици, след като WWF България също стана на 20 години.



„През годините сме пуснали близо 100 000 есетрови рибки в река Дунав. Те са едни от най-застрашените видове в цял свят. Опазването на Пирин е един от големите успехи, който имаме през годините. За последните 20 години сме залесили заедно с партньори 4 милиона фиданки. Опазената природа означава и икономически прогрес”, категорична е Калина Бояджиева.

А по повод „Часът на Земята“ има и други инициативи:

- Част от светофарите по бул. „Витоша“ ще бъдат с променен зелен сигнал, който ще бъде във формата на сърце;

- Точно между 20:30 и 21:30 ч., фасадните осветления на редица знакови сгради в столицата ще угаснат. Сред тях са катедралата „Св. Александър Невски“ и други храмове в столицата. Също и сградите на Народния театър, Националната библиотека, Софийския университет и Софийската опера и балет; Президентството, Министерския съвет, Народното събрание.