Силно представяне в многобоя и сребърен медал за Стилияна Николова на първата за сезона Световна купа. В София другата ни индивидуална състезателка Ева Брезалиева остана на 6-ото място.

България имаше по две представителки във финалите на Световната купа по художествена гимнастика в София, след като Стилияна Николова и Ева Брезалиева се класираха сред най-добрите осем на бухалки и на лента.

Николова завърши с втори резултат на бухалки (29.800 точки) и осми на лента (26.950 точки), докато Брезалиева също си осигури място във финалите и на двата уреда – с трети резултат на бухалки (29.500 точки) и шести на лента (27.000 точки).

Бляскава сцена на най-добрите гимнастички в света

Стилияна Николова демонстрира силно изпълнение на бухалки и получи 29.800 точки (13.500 за трудност, 8.000 за артистичност, 8.350 за изпълнение, 0.05 наказание). При изпълнението с лента тя допусна грешка и бе оценена с 26.950 точки (11.400 за трудност, 7.950 за артистичност, 7.600 за изпълнение).

Вицешампионката в многобоя на Световна купа през 2025 година ще се бори за медали във всички 4 финала на уредите.

Възпитаничката на Валентина Иванова има сбор от 116.200 точки (29.600 обръч, 29.850 топка, 29.800 бухалки, 26.950 лента) и заема първото място във временното класиране за многобоя след първите два потока от общо четири за деня.

На втора позиция е Алина Харнаско от Беларус с 112.350 точки, а трета засега е рускинята София Илтерякова със 108.900 точки – и двете се състезават като неутрални атлети.

А ансамблите ще покажат съчетанията си с три обръча и два чифта бухалки. България е със стартов номер 2 в поток А.

Почитателите на този красив спорт могат да проследят квалификациите и награждаването в индивидуалните и ансамблови състезания по NOVA и NOVA SPORT от 28 до 30 март.