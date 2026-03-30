Президентът Илияна Йотова ще се срещне с ръководствата на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите. Тема на разговор ще бъдат мерките на държавата за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Тази седмица се очаква правителството да проведе нови срещи с браншовите организации, за да ги запознае детайлно с мерките за подкрепа в отделните сектори.

Заради кризата в Близкия изток: Кабинетът представи пакет от мерки за 100 млн. евро

Компенсации ще има за транспорта, земеделските производители, както и за всички небитови потребители на електроенергия при поскъпване на цените на свободния пазар.

НАП и КЗП ще запознаят държавния глава и с резултатите от проверките във връзка с въвеждането на еврото.

Редактор: Цветина Петкова