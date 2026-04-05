Млада докторантка в Университета по хранителни технологии в Пловдив разработва нови рецепти за високоалкохолни напитки и експериментира със създаването на собствен джин. В рамките на научната си работа Мари Кристин комбинира традиционни суровини и съвременни технологии за дестилация.

В лабораторията работи с различни суровини като червена и синя хвойна и кориандър – основни съставки за производството на джин. Освен джин, младата изследователка експериментира и с уиски, водка и ракия, като подчертава, че целта ѝ е създаване на нови, качествени и оригинални продукти.

Младата ученa споделя, че интересът ѝ към алкохолните напитки се е формирал по време на обучението ѝ в чужбина по програми за обмен, където започва да се интересува по-задълбочено от дегустация и производство на вино и спиртни напитки. Тя има две магистратури – по технология на ферментационните продукти и по корпоративно предприемачество, а в момента е докторант.

По думите ѝ интересът към напитките е идва от семейната ѝ история – нейни родственици са били свързани с винопроизводство и земеделие, включително лозарство.

Мари Кристин споделя, че често се сблъсква със стереотипи в индустрията, но това я мотивира допълнително. „Най-голямото предизвикателство са предразсъдъците, но това ме кара да продължавам“, казва тя.

