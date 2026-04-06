Трябва да се възстанови пазарната икономика и всички фирми, оказващи пътна помощ в цялата страна, да работят свободно. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов на среща с представители на бранш „Пътна помощ”. Причина за срещата бе извършването на дейности по осигуряване на 24-часова пътна помощ със специализирана техника за репатриране на лекотоварни автомобили, възлагани от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Министърът подчерта, че не може да има монопол при оказването на пътна помощ от определени фирми и досегашната практика трябва да бъде спряна незабавно. По думите на Найденов тази дейност е била опорочена през последната година и той пое ангажимент да се възстанови правото на свободен избор на гражданите на пътя.

МРРБ предлага двойно увеличение на помощта за транспортния бранш

По време на срещата от Агенция „Пътна инфраструктура” съобщиха, че спират да предоставят този вид услуга, а постъпилите към момента в АПИ допълнителни задания за месеците март и април 2026 г. са върнати. От ведомството поясниха, че нито една услуга, предоставяна от държавната администрация, не може да бъде задължителна.

Във връзка с извършваните подобни дейности от изпълнителите по договорите за текущ ремонт и поддържане на АПИ в периода септември 2025 г. – февруари 2026 г. са назначени проверки. Те се осъществяват както от вътрешните контролни звена на АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и от правораздавателните институции – МВР и ГД „Национална полиция”.

От АПИ бяха категорични, че ще продължат да обезопасяват пътното платно от аварирали автомобили по съществуващите дейности от договорите за текущ ремонт и поддържане. Агенцията публикува на официалната си страница и пълна справка с всички възложени допълнителни задания за пътна помощ, договорите, фирмите изпълнители и разплатените суми.

