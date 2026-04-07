Служебният министър заяви, че кабинетът следи как работят мерките
Горива в Европа ще има, но въпросът е на каква цена. Кабинетът следи ситуацията и работи спрямо нея, следи и как работят мерките. Това каза служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов в „Здравей, България”.
Той обясни, че служебното правителство е одобрило 11,4 млн. евро, за да няма прекъсване на автобусните превози в цялата страна, което би могло да се случи заради увеличението на цените на горивата.
Исмаилов заяви, че МС ще отпусне още 18 млн.евро – целеви разходи за общините за субсидиране на междуселищните автобусни линии. Също така ще бъдат одобрени още 5,7 млн. евро за ученически транспорт. Сред другите мерки е още двойно увеличение на държавната помощ за подържане на конкурентоспособността на тежкотоварния сектор – от 25 млн.евро на 50 млн.евро. За тази цел е изпратено писмо до Европейската комисия. Друго предложение е отлагане с няколко месеца повишаването на екокомпонентата в тол таксите за камиони над 3,5 тона и за автобуси.
Редактор: Цветина Петрова
