Служебният кабинет задейства мерки в помощ на транспортния сектор заради кризата с горивата. Ще бъдат осигурени 500 хиляди евро, с които да се гарантира превозът с училищни автобуси до началото на следващата учебна година. Окончателното решение за това ще бъде взето утре.

Повече от месец след началото на войната в Близкия изток, България е на път да влезе в нова фаза, заради шоковото поскъпване на горивата. "Фаза две е още по-високи цени, прекъсване на определени вериги, дефицити в суровини в ресурси", заяви служебният министър на транпорта Корман Исмаилов.

Служебният кабинет започна да въвежда редица мерки и да изпраща финансова помощ, за да облекчи бизнеса и хората. В ефира на "Здравей, България" служебният министър на транспорта Корман Исмаилов обясни , че предложените мерки , включват 18 млн. евро, които могат да отидат за междуселищните автобуси.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще поискат помощите, които в момента са в размер на 25 млн. евро, да бъдат увеличени на 50 млн. евро. Те ще могат да бъдат изпратени към тежкотоварния сектор.

Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици

Освен парите за междуселищните автобуси и поисканото двойно увеличение за товарните превозвачи се предлага и отлагане с няколко месеца на екокомпонента в Тол таксите за камиони над 3,5 т.

По думите Исмаилов кабинетът планира в кратки срокове напред заради постоянно променящите се цени. С повишено внимание институциите ще следят и дали има спекула, въпреки помощта на държавата. "Който неправомерно се опитва да извлече от ситуацията по-висока печелба чрез дигане на цените, това е некоректно", допълни служебният министър на транпорта.

От Министреството на финансите пресмятат. "Оценката на този пакет е над 100 млн. евро. Ние ще гледаме да направим разпределението на средствата така, че ако се насочват средства в подкрепа на един сектор, да не страдат и другите", заяви служебният зам.-министър на финансите Станимир Михайлов.

Въпреки средствата, част от бранша вече дава сигнали, че се затруднява. Причината е, че парите са недостатъчни и се бавят. "Трябва да ви призная, че този месец ние сме затруднени и забавяме изплащането на работните си заплати. Трябва да осигурим първо горивата си, защото ако спрем обслужването на линиите това означава да бъдат прекратени договорите", каза членът на Сдружението на автобусни превозвачи Румен Христов.

След срещата между държавата и бизнеса стана ясно, че протести няма да има засега. "Мерките са добри, но не са достатъчни", заяви председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова.