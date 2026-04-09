С настъпването на топлото време рядко се замисляме как жегата влияе на здравето ни и на кръвоносните съдове. Отоци, тежест в краката, разширени вени, много често са сигнал за много по-сериозни проблеми. Кога трябва да обърнем внимание и как да се предпазваме от усложнения? За симптомите, мерките и превенцията говори съдовия хирург д-р Владо Галачев, завеждащ "Съдова хирургия" в "Аджибадем Витоша", в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Когато температурите се повишат, кръвоносните съдове се разширяват, каза лекарят.

Той посочи, че когато има видими разширени вени, болестта вече е прогресирала. Преди това има оплаквания като тежест, крампи, дискомфорт, като тези симптоми не трябва да се пренебрегват особено, ако се повтарят. В крайния стадий на болеста може да се стигне до животозастрашаващо състояние, обясни още д-р Галачев.

Той допълни още, че наследствеността е рисков фактор. Други такива са воденето на заседнал начин на живот и дехидратацията.

