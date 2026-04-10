Обилен снеговалеж на Разпети петък изненада шофьорите, които преминават през прохода „Шипка“. На места снежната покривка достига 6-7 сантиметра, а условията са типично зимни.

От „Пътна полиция“ призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост. Пътят се поддържа непрекъснато от снегопочистваща техника, като снегорини обработват и опесъчават трасето.

Затруднено движение и закъсали коли на прохода „Петрохан“

Температурата в района е около 0 градуса, което допълнително усложнява пътната обстановка. Движението през прохода не е спряно, но се осъществява при зимни условия. Властите напомнят, че автомобилите трябва да са оборудвани със зимни гуми.

Редактор: Цветина Петкова