Зимата се завърна отново в началото на пролетта. Почти денонощие вали в Северозападна България. Заради обилния снеговалеж на прохода „Петрохан“ се стигна до затруднено движение и закъсали автомобили. За 24 часа там се натрупаха около 15 сантиметра нов сняг. Пет машини се включиха в почистването и опесъчаването.

По-рано сутринта пътната настилка все още беше заснежена. Температурата във високата част беше минус 1 градуса, имаше и мъгла. Сутринта имаше закъсали коли. Около обяд снеговалежът спря, а натрупаният сняг започна да се топи. Проходът остава затворен за тежкотоварни автомобили над 12 тона.

От Пътната агенция напомнят на шофьорите да преминават през „Петрохан“ само с автомобили, подготвени за зимни условия, за да не се стига до блокиране на движението през прохода.

Шофьори сигнализират за заледени и трудно проходими пътища, като по думите им липсва достатъчно опесъчаване. Някои от тях посочват, че въпреки преминаването на техника, настилката остава заледена и опасна за движение при отрицателни температури.

Други водачи са по-умерени в оценката си и отбелязват, че пътната обстановка е сравнително нормална за зимния сезон, като на места има извършено почистване и частично опесъчаване.

Има и сигнали, че на отделни участъци има паднали дървета, които затрудняват движението.