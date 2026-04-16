Мерките, които планира Европейската комисия за овладяване на кризата заради петрола и войната в Близкия Изток, няма да доведат до решение. Това каза финансистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, бивш зам.-министър на финансите в предаването „Денят на живо”. Според него ограниченията, които в повечето случаи включват мерките, няма да проработят и дори е възможно заради политическите позиции на политиците в ЕК да бъдат подадени оставки.

Любомир Дацов коментира, че принципно няма по-добър и ефективен начин за ограничение на потреблението на дадено нещо от цената. „Основният политически въпрос е, ако се стигне до физически недостиг на петрол, Европа ще смени ли позицията си по отношение на Русия и как”, подчерта финансистът. Според него компенсацията от 20 евро у нас не решава никакъв проблем, но е правилното решение.

Дацов коментира още, че кризата е лошо нещо, но тя оптимизира икономиката и маха излишните неща. По повод бюджета, бившият заместник финансов министър заяви, че удължителният бюджет по същество е нов бюджет, тъй като имаме актуализирани заплати и пенсии, капиталова програма, дългови тавани и т.н.

По думите му след изборите ще трябва да бъде приет редовен бюджет, но това ще е проформа, защото чисто икономически ние имаме актуализиран бюджет.

„Надявам се, че водещите политически партии ще спазят ангажиментите си. Ако го направят, ще виждаме внимателни, но последователни стъпки за фискална консолидация, тоест ограничаване на дефицитите, програми и реформи, които са към повишаване ефективността на бюджета. Това е изходът при кризата – да направиш реформи, които ще направят нещата по-ефективни. Популизмът никога не работи, няма да проработи и в тази ситуация”, каза Любомир Дацов.

