Европейският съюз е на прага на нова политика по отношение на миграцията, след като Европейският парламент прие регламент, предвиждащ по-строги мерки, включително задържане и депортиране на граждани на трети страни с отказано убежище. Темата, която остава сред водещите притеснения за европейците според последните социологически проучвания, бе във фокуса на дебата между журналиста Мажд Алгафари и бившия евродепутат Ангел Джамбазки в предаването „Челюсти“ по NOVA NEWS.

Алгафари подчерта, че подходът на Европа трябва да бъде „хуманен и справедлив“, като постави въпроса за двойните стандарти към различните групи бежанци. Според него много от хората, достигнали Европа, вече са изградили живот тук и връщането им би означавало „да започнат от нулата отново“. Той подчерта, че има немалко случаи на успешно интегрирани мигранти.

На противоположната позиция застана Ангел Джамбазки, който настоя за ясно разграничение между бежанци и нелегални мигранти. „Нелегалните мигранти не са бежанци от война“, заяви той. “Европа води беззъба политика, изпълнена с празни приказки, а масовата миграция води до културна, демографска и историческа промяна. Държавите не са длъжни да приемат милиони хора, които искат да наложат своя начин на живот“, категоричен е Джамбазки. Според него трябва да се защитят националните интереси и да се прилагат строги правила.

Остър сблъсък между анализаторите възникна по въпроса дали мигрантите допринасят за обществото. Джамбазки изрази мнение, че голяма част от тях разчитат на социални помощи. Според Алгафари обаче реалността е различна. „Тези, които аз познавам, работят“, коментира той.

Редактор: Ралица Атанасова