Както беше дадена заявката, до края на тази седмица трябва да има кабинет. Оттук-нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболялата тема е бюджетът. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георигев от ГЕРБ-СДС пред журналисти по време на военния парад в София.

„ГЕРБ, дори във времена на тежка криза и деструктивност, беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите”, каза още той.

По повод 6-май Георгиев каза, че това е един от най-зареждащите празници, на който освен, че се чества Гергьовден, се отбелязва смелостта на Българската армия, устойчиво запазила авторитета си.

Редактор: Цветина Петрова