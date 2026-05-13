Лидерът на ДПС Делян Пеевски съобщи, че е бил информиран за решение на Специализираната комисия към НСО, с което се прекратява охраната му от Националната служба за охрана.

По думите му решението е взето след заседание на комисията, в което е разгледана актуалната оценка на обстоятелствата, довели до първоначалното му включване в режим на охрана. Пеевски уточнява, че сам е поискал такава проверка още през декември миналата година.

Пеевски подаде искане за преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван от НСО

„Бях информиран от ген. Тонев, че след заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана“, допълва Пеевски.

Той изразява доверие към държавните институции и техните експертни оценки, като подчертава, че очаква решенията им да бъдат основани на професионална преценка. „Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения“, казва той.

В края на позицията си Пеевски определя публичните твърдения на опоненти като неоснователни:„С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина“, заявява лидерът на ДПС.

Припомняме, че след като през декември Пеевски поиска преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван, през януари НС прие, но след прегласуване отхвърли идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности.

Депутатите първоначално приеха на първо четене промени, които предвиждаха НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се". Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се".

Измененията в Закона за Националната служба за охрана предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Тя осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции.

