DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София с полет от Виена часове след историческата победа на страната ни в конкурса „Евровизия“. Стотици фенове, близки и журналисти се събраха, за да посрещнат изпълнителката, донесла първия триумф за България в музикалната надпревара.

„Нося нещо много специално на моите фенове, много съм изморена, но и много щастлива. Благодаря на всички, които са тук. Нямам търпение да се потопя в любовта на хората и да запазя момента за цял живот. Да се насладя и да канализирам правилно цялата тази енергия. Това беше първата крачка, но има още какво да градим за българското изкуство и музика. „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва“, заяви тя на слизане от самолета.

„Бангаранга“ превзе и небето: DARA излетя към България под аплодисментите на пасажерите и звуците на песента (ВИДЕО)

Самолетът на DARA беше посрещнат с водни салюти, което е тържествен авиационен ритуал, при който две противопожарни или специализирани летищни коли изстрелват мощни струи вода във въздуха, образувайки арка, през която самолетът преминава след кацане. Това е знак на уважение, признание и празничност. След кацане самолетът рулира по пистата, а от двете му страни пожарни автомобили създават водна „арка“. Самолетът минава под нея бавно – това е самият „воден салют“.

Традицията идва от пожарните служби в авиацията и с времето се превръща в международен символ на чест и уважение – нещо като „воден поклон“ към екипажа и пътниците.

