След дълго боледуване почина известният български журналист и белетрист Димитър Шумналиев, съобщиха от семейството му.

Роден на 3 март 1947 г., той беше дългогодишен член на Съюза на българските писатели и прекара богата си професионална кариера в знакови издания като „Отечествен фронт”, „Труд” и „Народна култура”.

Отиде си поетесата Надежда Захариева

Поклонението ще се състои в петък.

Съболезнования изказа и президентът Илияна Йотова.

„С Димитър Шумналиев си отиде един от истинските интелектуалци на България. Той беше ярка личност с изострен усет към превратностите на времето, с талант да ги анализира, съпреживява и описва с неподражаем стил. С журналистическо перо, вдъхновено от непримиримото и честно слово”, заявява Йотова. Президентът посочва, че Димитър Шумналиев се е утвърдил като проникновен разказвач, умеещ да улавя сложните обрати в националната ни съдба. „В творчеството си той търсеше онова, което оцелява въпреки всичко – ценностите, родовата памет, близостта между хората, човешкото достойнство“, посочва държавният глава.

Илияна Йотова подчертава, че Димитър Шумналиев е вярвал, че дори в най-строгите и мрачни времена силата на духа намира своя път. „Затова подкрепяше младите си колеги и питаеше искрена възхита към таланта им", отбелязва президентът.

Редактор: Мария Барабашка