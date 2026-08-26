Дрон изплува на плаж Кабакум край Варна.

Видео: NOVA

На място бяха изпратени гранични полицаи и военни. Районът беше отцепен.

Видео: NOVA

От Министерството на отбраната уточниха за NOVA, че летателният апарат бил без взривно вещество.

Предприети са действия по прибирането му във военноморска база Варна.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

По информация на NOVA на плаж Паша дере също е открит дрон.