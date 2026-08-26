Снимка/Видео: NOVA
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Районът беше отцепен
Дрон изплува на плаж Кабакум край Варна.
Видео: NOVA
На място бяха изпратени гранични полицаи и военни. Районът беше отцепен.
Видео: NOVA
От Министерството на отбраната уточниха за NOVA, че летателният апарат бил без взривно вещество.
Предприети са действия по прибирането му във военноморска база Варна.
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
По информация на NOVA на плаж Паша дере също е открит дрон.
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