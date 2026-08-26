Интензивни валежи, стръмен и малък водосбор и огромно количество отломки са сред причините за тежкото наводнение в Струмяни. На този фон едва 7 от общо 265 български общини имат реални планове за адаптация към климатичните промени, посочи в ефира на „Твоят ден“ проф. Стелиан Димитров от Софийския университет.

„Основният фактор е интензивното изваляване за кратък период, което в този случай е попаднало в сравнително малък водосбор - около 30 квадратни километра. Доста тесен, с планински характер, тоест с доста голям наклон“, обясни проф. Димитров. По думите му това е довело до концентрирането на много сериозен повърхностен отток, в който е имало изкоренени и мъртви дървета.

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Според експерта самото природно явление не може да бъде предотвратено, но последствията могат да бъдат ограничени: „Ние наричаме това явление внезапно наводнение, тъй като практически за няколко минути се концентрира този отток, който влиза в урбанизираната територия и причинява всички тези щети. Затова е необходимо пълно картографиране на рисковите малки водосбори, проверка на състоянието на хидротехническите съоръжения и предварително планиране на конкретни мерки."

„Само 7 от 265 общини – това са 2,6% от общините в България – имат реални планове за адаптация към климатичните промени“, посочи проф. Димитров. Той подчерта, че „самото изваляване не е бедствие“, а се превръща в такова, когато засегне хора, инфраструктура и населени места. „Превенцията е много по-евтиният вариант от това да се справяме с последствията. Самото чистене на деретата не е мярка. То може да бъде такава, ако е направено в съответствие с това, което казва науката“, категоричен беше експертът.