58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в Пещера и преливането на река Стара река.

В най-засегнатия квартал на Пещера - „Луковица“, придошлите води на Стара река са оставили своя отпечатък върху къщите на хората, които са построени в непосредствена близост до реката. Кал, изпочупени мебели и един човек в неизвестност. Акцията по издирването му продължава и към този момент.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов съобщи в ефира на NOVA, че на място има много служители на МВР – от полицейското управление в Пещера, полицейския участък в Брацигово, ОД на МВР Пазарджик. „На място са екипи с два дрона с камери с висока разделителна способност, екипи на пожарната от Пещера и Пазарджик, както и доброволци от планинско спасяване от Пазарджик. Заедно с тях съвместно се претърсват различни зони на речното корито с надежда да бъде открит изчезналият мъж“, каза Стоянов.

По думите му издирването е затруднено от многото кални наноси, камъни, дървета, клони и дънери. „Самите издирващи екипи също трябва да спазват мерки за безопасност. Реката е разделена на няколко зони, за всяка от които отговоря екип. Ако е необходимо, периметърът ще бъде разширен до границата с Пловдивска област, през която минава коритото на река Стара река“, допълни говорителят на ОД на МВР Пазарджик.

Мирослав Стоянов каза още, че няма хора, които да са под заплаха или риск по поречието на реката, тъй като още снощи тя се е оттеглила и опасността е преминала. Днес се извършват възстановителни работи, отводняване на мазета и приземни помещения, разчистване на кал и земна маса, допълни той.

Частично бедствено положение в Сатовча и Струмяни след бурята

„Остава затворен за движение пътят Пещера – Батак докато специалисти не се произнесат по неговата годност и безопасност за ползване, тъй като голяма част от асфалта е подкопан, мантинелата виси или е във водата, и това създава предпоставка за инциденти, ако има движение на пътни превозни средства. Има екипи и от едната и от другата страна и не се допуска преминаването на никого в този участък“, увери Стоянов.

Той каза още, че обходните маршрути са безопасни, като този, по който може да преминава товарното движение е с. Варвара – гара Костандово – Ракитово – Батак, а леките автомобили могат да се движат и по пътя Пещера – Свети Константин – Батак или през с. Дебръщица в посока яз. Батак – панорамния път – Батак.

По-рано зам.- кметът на Община Пещера Гълъбина Карамитрева съобщи, че ситуацията се е нормализирала, нивото на реката е спаднало и е обявено частично бедствено положение.

Карамитрева разказа, че вчера около 17 часа е завалял пороен дъжд, за минути нивото на реката се е повишило драстично и тя е преляла в най-ниската точката на града - квартал „Луковица“. Там бе обявено частично бедствено положение.

„Наводнени са 9 къщи. Човекът от последната къща е спасил жена си и детето си, но него го е отнесла реката. Издирвателните дейности продължават към селата Бяга и Исперихово, надолу по поречието на реката. След обилните дъждове и покачването на реката в Нова махала и Батак, по пътя си тя е отнесла много камъни, дънери, клони, които са направили приливната вълна в Пещера“, обясни зам. - кметът. По думите ѝ пътят Пещера – Батак остава затворен, тъй като е компрометиран и не е безопасен за движение.

Предстои специалисти от Областното пътно управление да направят оглед на компрометираните участъци и да преценят дали пътят ще остане изцяло затворен, или ще бъде въведено частично ограничение на движението.

Издирването продължава, като в операцията са включени полиция, доброволци и дрон с термокамера, съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов тази сутрин в ефира на „Здравей, България“.

По думите му мъжът е бил на верандата на дома си в квартал „Луковица“, когато водата придошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но приливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича. Издирването продължило до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. Подновено е рано сутринта.

Силният валеж е нанесъл сериозни щети и по пътя Пещера – Батак. Водата е избила мантинели и е свлякла голямо количество дървета и камъни. Участъкът е затворен, заяви областният управител.

Екипи на дирекции „Социално подпомагане“ тръгнаха на обход в районите, пострадали от проливните дъждове. Те правят оценка на нанесените от наводнението щети и информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат.

Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до трикратния размер на линията на бедност - 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро.

Във вечерта на бедствието екипи на дирекциите „Социално подпомагане“ Батак и Пещера са посетили наводнените имоти заедно с общинските кризисни щабове и са предложили подслон на пострадалите. Засегнатите семейства са предпочели да се настанят при близки и роднини. Няма информация за бедстващи хора.

Бедствено положение е обявено в Община Батак

Бедствено положение е обявено и в Батак. От общинската администрация казаха, че пострадалите от наводненията могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна социална помощ.

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