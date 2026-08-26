Двамата бизнесмени Христофорос Аманатидис и Размиг Чакърян – Таки и Ами са постигнали съвършенството, изградили са перфектна хранителна среда, в която има за всички – за прокурори, за съдии, за МВР. Това коментира в сутрешния блок на NOVA „Здравей, България“ журналистът от Антикорупционния фонд Бойко Станкушев по повод акция „Заглушител“.

„Демерджиев не е лошо да започне с нещо елементарно – кой точно е разпоредил преди години полицейски коли и служители да пазят заведението „Осемте джуджета“. Навремето ние се опитахме да разберем и тогавашното ръководство на МВР изпрати петима служители в офиса на Антикорупционния фонд, които да беседват с нас. Искаха ние да им помогнем да разберат как да открият тези акули. Всички коли бяха еднакви - бели полицейски. Някои от тях по снимки ги видяхме в гаража в квартал „Бенковски“, но нищо не последва от това и така до ден-днешен”, каза Станкушев.

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Според него не може поне в полицията да няма информация за това, но по думите му бившите министри Младен Маринов, Христо Терзийски и други нищо няма да кажат. Станкушев беше категоричен, че сега Иван Демерджиев има златен шанс да започне разплитането на „това нещо, но то ще продължи години, защото е градено години“.

Журналистът от „Клуб Z“ Стефан Миланов коментира, че всеки опит за еманципиране и самодейност в тези среди се наказва. „Преди убийството на Красимир Каменов – Къро прокуратурата пусна едни записи за показ. От тях беше възможно да се направи извод, че той се е обърнал срещу организацията, която го е отгледала“, каза Миланов. Според Станкушев Къро не се е усетил, че „неговия приятел“ Таки постепенно превзема пространства.

Бойко Станкушев заяви, че единствената сила в България, която протежира тези хора, и това е очевидно, е част от прокуратурата, начело със Софийската градска прокуратура. „Там е връзката с Пеевски и докато те са зависими от него, нищо няма да се случи. След като хиляди журналисти и зрители знаят всичко това или предполагат, защо не се е сезирала прокуратурата и не е предприела нещо? Въпреки всичките фанфари, че олигархията ще бъде изчегъртана, това са само приказки. Този екип на Радев не прави почти нищо в момента“, категоричен беше Станкушев.

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Според Миланов тази организация много бързо взима решения, като е очевидно, че тя включва в себе си изпълнителната власт и прокуратурата. „Цялото това раздвижване, което обсъждаме вече няколко дни, е за една намерена тапа-заглушител. В "Драгалевци", "Симеоново" и "Бояна" гарантирано има още много такива. Там е масово явление“, заяви той.

Журналистът от „Телеграф“ Захари Белчев коментира, че казусът донякъде отпушва действията на МВР и Демерджиев и заявката, която са дали за борба с олигархията. „Трудно е, защото структурите като прокуратура, съдебна власт, ВСС, докато не се сменят с други хора, тази тапа пак ще се запуши“, каза той.

Стефан Миланов припомни, че досега са влизали нови ръководства, но никога от това не е произтекъл резултат, освен че самите нови ръководства стават по-информирани. „Ако се върнем назад – проблемът ни беше Филчев. Добре, приключи мандатът му, дойде Борис Велчев. Проблемът после беше Цацаров, свърши му мандатът, дойде Гешев. Той стана проблем, после дойде Сарафов и т.н.“, коментира Миланов. Тази система е изграждана с години, каза Захари Белчев.

Въпросите, които остават

Разследването около мощния заглушител, открит в автомобил край заведение в “Драгалевци”, повдига много повече въпроси от този кой е собственикът на превозното средство. Ако устройството действително е работило повече от година, трябва да се изясни откъде е било придобито, защо е било необходимо и защо държавните институции не са реагирали по-рано. Това коментираха в предаването „Твоят ден“ бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев и доц. Милен Иванов, който е бивш заместник-ректор на Академията на МВР.

Според Анчев един от най-важните въпроси е за произхода на самото устройство. „Чуваме различни хипотези. Едната беше, че това производство е на българска фирма. Друга е, че това е апарат, който е направен като самоделка, но пак върши работа“, посочи той. По думите му именно установяването на произхода може да даде отговор откъде е придобито устройството и дали следите от неговата покупка или производство е трябвало да бъдат известни на държавните институции.

Доц. Милен Иванов обясни, че присъствието на патрулен автомобил на определено място може сравнително лесно да бъде проверено. „Всеки един автомобил присъства на определено място със съответния разпоредителен документ. Има заповед – къде, кога, колко време и с каква задача да присъства там“, каза той. Освен това колите на МВР разполагат с GPS, който дава информация за местоположението им. Според Анчев обаче не може автоматично да се търси отговорност от политическото ръководство на вътрешното ведомство. „Няма как политическото ръководство да знае за даден полицейски патрул къде седи. Това не е работа на политическото ръководство“, заяви той.

Анчев предложи да се обсъди и по-активното използване на полиграфа като тест за надеждност на служителите в МВР. Според доц. Иванов обаче и този метод има своите ограничения, тъй като всички, които могат да бъдат подготвени за полиграфско изследване, ще го преодолеят.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова