Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи пауза на интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския Държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят.

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Тръмп води строга политика по отношение на незаконната имиграция, която включва анулиране на визи и отхвърляне на кандидати за визи на основание широк спектър от причини, сред които политически убеждения и участие в пропалестински демонстрации. Американският лидер изтъква, че строгите мерки имат за цел гарантиране на вътрешната сигурност на САЩ.

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Държавният департамент засега не е предоставил подробности за анонсираното обучение. Съобщено бе само, че неговият фокус ще бъде да се помогне на служителите, предоставящи консулски услуги, да отсяват тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в САЩ, както и да преценяват кандидатурите "всеобхватно и с един стандарт".

Редактор: Станимира Шикова