„Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ ще подкрепят кандидатура на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент. Очаква се само те официално да я обявят. Това каза в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS депутатът от ПП Радослав Рибарски.

Приоритетите на „Продължаваме Промяната“ за новия политически сезон са темите, които останаха от предишния, а именно изпълнението на бюджета за 2026 година, както и управленската програма и как се изпълняват обещанията в нея, каза Рибарски.

Как от ПП оценяват идеите на управляващите за реформа в правосъдието

„Относно бюджета за 2027 г. искрено ни се иска да не виждаме такъв огромен дефицит. Отново ще настояваме всички разходи да бъдат ясно разписани - за какво отиват средствата. Замразяването на социалните плащания трябва да бъде въведено в някакви рамки, които отговарят на реалния ръст на икономиката и на инфлацията. Никой не обясни защо този голям дефицит е нужен за оставащите пет месеца от 2026 г. Ще настояваме и общинските проекти, които се разписват, да не са решение само на един министър и отново да станем свидетели на практиката всеки сам да си договаря съответните инвестиции в общината“, каза депутатът.

Според Рибарски бъдещата план-сметка трябва да влезе в рамките на 3% дефицит, какъвто спазваха предишните управления.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова