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Има ли опасност за хората заради хишника
Вълк тормози жители на монтански села. За това сигнализираха властите. Домашни животни изчезват едно след друго, а сред последните жертви е и куче, изчезнало посред бял ден.
Веселин Христов от село Безденица, който отглежда животни в района, разказва, че е намерил едно от кучетата си мъртво, а друго е било отвлечено." Дойдох до кошарата и очаквах кучето ми да ме посрещне, както обикновено. Но това не се случи. Когато го потърсих, го намерих го убито“, разказва той.
По думите му следите и тежките рани по животното го навели на мисълта, че нападението е извършено от вълк. Хищникът впоследствие се насочил и към друго куче, което било вързано в близост до кошарата.
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Това не е първият подобен случай в района. В самото село три кучета са били нападнати или изчезнали, като едното е починало от раните си няколко дни след нападението. Има сигнали и за изчезнали кози. Христов твърди, че подобен случай е имало и в съседното село Долно Церовене. Преди около две-три седмици две кучета на негов колега били нападнати.
Местните ловци обаче обясняват, че не могат самоволно да предприемат действия срещу хищника. Според представител на ловната дружинка в Безденица при подобни случаи трябва да бъдат спазени законовите процедури. „Ние сме съпричастни с фермерите, но работим според законите на държавата, сред които е и Законът за лова“, обясни Михаил Михайлов, който е част от ловната дружинка.
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По думите му при подобна ситуация е необходимо специално разрешение за организиране на хайка. „Не сме в Дивия Запад, за да вземем пушката и да убием вълка“, категоричен е той.
Въпреки поредицата от нападения фермерите не смятат, че на този етап има непосредствена опасност за хората. Христов, който от около месец наблюдава района и дори нощува в бус близо до кошарата си, определя вълка като предпазливо животно.
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