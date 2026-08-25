Министерството на земеделието и храните има разработен план за регулярно и системно подпомагане на сектор „Плодове и зеленчуци” до началото на първото тримесечие на 2027 г. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на срещи с представители на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци” и Националния съюз на градинарите в България. В разговорите участваха и заместник-министрите Янислав Янчев, Красимир Чакъров и проф. д-р Крум Неделков.

Министър Абровски съобщи, че се работи по авансово изплащане – до 30% от средствата по обвързаното подпомагане за Кампания 2026. Земеделският министър обяви още, че се подготвя нотификация пред Европейската комисия за извънредна финансова помощ от Европейския селскостопански резерв. „Тя ще бъде в размер на 34,5 млн. евро, които предвиждаме да разплатим през месец януари 2027 г.”, каза Пламен Абровски.

Пламен Абровски: Близо 50 хил. стопани ще получат 170 млн. евро заради увеличените производствени разходи

Той допълни, че в процедура по нотифициране от ЕК е и т.нар. „Иранска помощ”, по която се предвижда приемът да бъде отворен в края на септември, а средствата да бъдат изплатени до края на настоящата година. „В началото на септември се очаква да стартира и приемът по извънредната помощ de minimis за 2026 г. Бюджетът по нея е 42,6 млн. евро и е предназначен за покриване на част от производствените разходи на земеделските стопани през настоящата година”, припомни земеделският министър.

Снимка: МЗХ

По време на срещите стана ясно, че допълнителен ресурс в размер на 2,5 млн. евро е предвиден и по държавната помощ за компенсиране на разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнението на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период и контрола на черната златка (Capnodis tenebrionis).

Представителите на браншовите организации бяха запознати и с възможностите за подпомагане по кризисната интервенция в рамките на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. За стопаните, чиито площи са пострадали при природни бедствия през 2025 и 2026 г., е предвиден ресурс в размер на 83 млн. евро.

Министър Пламен Абровски запозна представителите на бранша и с обсъдените с Националната агенция за приходите възможности за засилен контрол при вноса на земеделска продукция. Освен това набелязаните мерки имат за цел да ограничат практиките, при които лица, които не са реални производители, да извършват търговия със земеделска продукция. Възможността за улеснена реализация на продукцията на земеделските производители се запазва само за фермерите, които произвеждат и продават от градината или на полето.

Снимка: МЗХ

С представителите на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ беше обсъден и пилотният проект за коопериране, като в тази връзка беше разгледана и възможността за използване на съществуващата складова база на стоковото тържище край Сливен. Земеделският министър отново акцентира, че устойчивото развитие на сектора е свързано и с обединяването на стопаните. „За да работят земеделските производители на печалба, трябва да функционират кооперативите. Само обединени те могат да предложат достатъчни количества, постоянство и конкурентни условия на големите търговски вериги”, категоричен бе Абровски.

Редактор: Мария Барабашка