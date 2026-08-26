Снимка: NOVA
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В акцията участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери
58-годишен мъж все още е в неизвестност, след като беше отнесен от придошлите води на Стара река в Пещера. Това се случва, минути след като успял да спаси съпругата и детето си. В акцията по издирването му участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери.
Продължава издирването на мъжа, повлечен от приливната вълна в Пещера
Припомняме, че след пороя Стара река излезе от коритото си и заля няколко къщи в квартал „Луковица”. По данни на общината причината са интензивните валежи за кратък период.Редактор: Мария Барабашка
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