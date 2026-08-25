В момента няма значително разколебаване в оценката спрямо настоящата власт, но влизаме в един много специфичен период – идването на по-хладните месеци, когато цените и комуналните разходи ще станат по-високи. Това коментира социологът от агенция „Тренд” Евелина Славкова в „Интервюто в Новините на NOVA”. Тя допълни, че от септември толерантността ще бъде в много малки нива и обществото ще очаква реални резултати.

По отношение на държавния бюджет за 2027 г. социологът припомни, че той е бил поставен от управляващите като „нашия бюджет”, в който трябва да се видят реформите и заявките им. „Акцентите може би ще бъдат по-скоро през ноември месец, когато са минали президентските избори”, посочи още Славкова. Според нея политическият календар и реформите ще бъдат пряко съобразени с вота за държавен глава и местните избори.

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В анализа си социологът обърна внимание и на съдебната реформа, като отбеляза, че търсенето на мнозинство от 160 народни представители ще бъде ключово. „Това ще позволи да бъде сменен Висшият съдебен съвет, който вече няколко години продължава извън изтеклия си мандат”, заяви Славкова. По нейни думи лицата, които ще влязат в новия състав на съвета, ще бъдат „политически прочит” за това дали старите модели се разграждат, или се продължава по досегашния начин.

Относно предстоящия вот за държавен глава Славкова посочи, че резултатът от него ще бъде използван за различни интерпретации за състоянието и оценката на „Прогресивна България”. По нейни думи местните избори също ще бъдат важен ориентир за това дали формацията ще бъде устойчив политически субект. „Дали ще бъде по примера на партии, които не се вкорениха в местната власт, или по-скоро на ГЕРБ, които в политическите си слабости се опираха на нея”, коментира социологът.

Във връзка с политическите заявки за борба с олигархията социологът изрази мнение, че макар привържениците на властта да ги одобряват, са необходими по-категорични действия. „Трябват много по-солидни доказателства, които да убедят обществото, че моделът всъщност вече се е променил”, коментира Евелина Славкова, според която само с изказвания не може да се постигне пълно доверие в промяната на системата.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка