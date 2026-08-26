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Разузнавателен дрон бе забелязан във водите на Черно море край Царево
Два са край Варна и един - до Поморие
Три дрона намериха на български плажове.
Видео: NOVA
Един изплува сутринта на плаж Кабакум край Варна. На място бяха изпратени гранични полицаи и военни. Районът беше отцепен.
Видео: NOVA
От Министерството на отбраната уточниха за NOVA, че летателният апарат бил без взривно вещество.
Предприети са действия по прибирането му във военноморска база Варна.
Снимка: БГНЕС
На плаж Паша дере също са открити останки от дрон. Обектът е разузнат и взривен в морето.
Снимка: Елена Танева, NOVA
По информация на NOVA край Поморие също е изплувал безпилотен летателен апарат. Екип от ВМС получил сигнал за предмет, забелязан във водите на Черно море в точка с координати до град Поморие. Военнослужещите установили, че откритият обект е безпилотен летателен апарат и го унищожили на място в морето, при стриктно спазване на мерките за безопасност.
Снимка: БГНЕС
Припомняме, че специализиран екип от Военноморска база – Варна получи задача във вторник вечерта да разузнае и идентифицира безпилотен летателен апарат, забелязан във водите на Черно море в района на к. к. „Камчия“. Намерената част е крило от военен дрон, изхвърлен от морето, без боезапас. То не представлява опасност и е транспортирано във Военноморска база – Варна.
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