Три дрона намериха на български плажове.

Видео: NOVA

Един изплува сутринта на плаж Кабакум край Варна. На място бяха изпратени гранични полицаи и военни. Районът беше отцепен.

Видео: NOVA

От Министерството на отбраната уточниха за NOVA, че летателният апарат бил без взривно вещество.

Предприети са действия по прибирането му във военноморска база Варна.

Снимка: БГНЕС

На плаж Паша дере също са открити останки от дрон. Обектът е разузнат и взривен в морето.

Снимка: Елена Танева, NOVA

По информация на NOVA край Поморие също е изплувал безпилотен летателен апарат. Екип от ВМС получил сигнал за предмет, забелязан във водите на Черно море в точка с координати до град Поморие. Военнослужещите установили, че откритият обект е безпилотен летателен апарат и го унищожили на място в морето, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че специализиран екип от Военноморска база – Варна получи задача във вторник вечерта да разузнае и идентифицира безпилотен летателен апарат, забелязан във водите на Черно море в района на к. к. „Камчия“. Намерената част е крило от военен дрон, изхвърлен от морето, без боезапас. То не представлява опасност и е транспортирано във Военноморска база – Варна.