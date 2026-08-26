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Искаме протокола, за да разберем какво е договорено с Турция, заяви лидерът на "Възраждане"
След като беше отхвърлено от мнозинството да бъде изслушан Румен Радев във връзка с разговорите, които очевидно е водил с турската държава относно предоставяне на концесия за изграждане и последващо стопанисване на автомагистрала „Черно море“ - ние поискахме да ни бъде предоставен оригинал или копие от протокола на разговора между българската и турската страна по отношение на така нареченото предоговаряне с „Боташ“. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
„Ние видяхме всъщност потвърждение на всичко това, което говорихме преди, а именно, че има договореност, която обвързва сделката с „Боташ“. Нашата информация е, че предоговарянето всъщност е само едно отлагане, а не замразяване на плащането. С други думи, турската държава не опрощава нищо, просто временно се съгласява да не получава пари, но тези пари се трупат по сметката на „Булгаргаз“ като задължение“, заяви той.
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Костадинов припомни, че когато е било заявено, че става дума не за замразяване, а за отлагане на плащанията, Радев е отрекъл да са водени подобни разговори. „Радев каза, че е лъжа, и добави, че никакви разговори, цитирам, „нито за водите, нито за териториите, нито за въздуха“ не са водени с Турция“, изтъкна лидерът на "Възраждане".
По думите му две седмици по-късно турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу е говорил за разговорите с българската страна и за поставения от турска страна въпрос за автомагистрала „Черноморие“. „Научаваме от Уралоглу, че турците вече са направили проучване на терена и са започнали предварителни действия на наша територия. И това го научаваме от турския министър, не от българския министър, не от българския министър-председател“, заяви Костадинов.
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Той остро разкритикува начина, по който българската общественост получава информация за действия, свързани с територията на страната. „България все още не е турски вилает, за да научаваме какво се случва на наша територия от чужд министър“, каза той.
Според Костадинов става въпрос за договорености, които са в ущърб на българския национален интерес. „Ние настояваме - и днес изпратих това искане официално, да получим копие от този протокол, защото все още никой не знае какво точно е говорено“, заяви той. И допълни: „Аз съм уверен, че Румен Радев лъже. Уверен съм. И точно поради тази причина съм уверен, че протоколът няма да ни бъде предоставен“.Редактор: Станимира Шикова
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