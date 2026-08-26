Автовоз блокира част от международния път София - Букурещ в участъка между Русе и Дунав мост. В натоварените часове големият камион се заклещил в района на детелината, която пренасочва трафика от международния булевард „България” в посока Варна.

Автовозът блокирал изцяло пътното платно, което наложи част от пътната връзка към булевард „Христо Ботев” да бъде отцепена от полиция до изтегляне на камиона.

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Трафикът в 8:00 е изключително интензивен, пътуващите от Дунав мост в посока Варна се наложи да се пренасочват към друг пътен възел, за да продължат в желаната посока.