Снимка: БТА, архив
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ПП и ДБ ще подкрепят Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент
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Ще участва ли "Прогресивна България" в избора на кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова?
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Как от ПП оценяват идеите на управляващите за реформа в правосъдието
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Провеждал ли е срещи в Русия шефът на ЦРУ и с кого може да е разговарял
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Социолог: От септември толерантността към властта ще започне да намалява
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Кандидатите за постове с висок корупционен риск в държавната администрация ще полагат тестове за почтеност
Парламентарните групи ще представят декларации с приоритети
Първо редовно заседание на Народното събрание от есенната сесия на парламента. Очаква се парламентарните групи да представят декларации с приоритетите си за новия сезон. Сред тях вече бяха посочени Бюджет 2027 и избиране на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет.
Депутатите се събраха на извънредно заседание, приеха промените в Закона за държавния служител
На днешното пленарно заседание депутатите ще разгледат законопроект за придобиване на бойни машини „Страйкър” и противотанкови ракети „Джавелин”. Той бе одобрен на вчерашното извънредно заседание на Комисията по отбрана.Редактор: Ина Григорова
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