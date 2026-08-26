Първо редовно заседание на Народното събрание от есенната сесия на парламента. Очаква се парламентарните групи да представят декларации с приоритетите си за новия сезон. Сред тях вече бяха посочени Бюджет 2027 и избиране на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет.

Депутатите се събраха на извънредно заседание, приеха промените в Закона за държавния служител

На днешното пленарно заседание депутатите ще разгледат законопроект за придобиване на бойни машини „Страйкър” и противотанкови ракети „Джавелин”. Той бе одобрен на вчерашното извънредно заседание на Комисията по отбрана.

Редактор: Ина Григорова