Снимка, илюстративна: iStock
-
10-годишни деца са хвърляли бетонните парчета по хора и коли от мол в София
-
Стоян Колев твърди, че е в чужбина, МВР разследва защо гривната му е без проследяващо устройство
-
Демерджиев: Заглушителят в "Драгалевци" е работил със сигурност повече от година
-
Соченият за тартор на пловдивската "Кръв и чест" остава в ареста (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Тийнейджъри потрошиха колата на златното момиче Невяна Владинова с парчета бетон
-
Тайни коридори и тунел са открити при акцията на службите в „Драгалевци”
Задържани са трима чужденци
Словашката полиция осуети планиран палеж на завод за производство на дронове в източната част на страната. Задържани са трима чужденци – двама в Словакия и един в Германия.
При операцията са иззети запалителна смес, инструменти, телефони, камера и ръчно написан план за атаката. В момента, за който е бил планиран палежът, в завода е имало около 70 души. Няма пострадали или щети. Полицията не е разкрила кой е поръчал нападението.
Има заподозрени за умишления палеж със загинал бизнесмен в БанкяРедактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни