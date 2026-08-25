Словашката полиция осуети планиран палеж на завод за производство на дронове в източната част на страната. Задържани са трима чужденци – двама в Словакия и един в Германия.

При операцията са иззети запалителна смес, инструменти, телефони, камера и ръчно написан план за атаката. В момента, за който е бил планиран палежът, в завода е имало около 70 души. Няма пострадали или щети. Полицията не е разкрила кой е поръчал нападението.

Има заподозрени за умишления палеж със загинал бизнесмен в Банкя

Редактор: Мария Барабашка